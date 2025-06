Tennissters Koevermans en Van den Broek direct eruit in Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Ook tennissters Anouk Koevermans en Isis Louise van den Broek zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De 21-jarige Koevermans verloor met 6-3 6-4 van de Griekse Maria Sakkari, de voormalige nummer 3 van de wereld. Van den Broek verloor bij haar debuut op een WTA-toernooi van de Roemeense qualifier Elena Gabriela Ruse: 6-2 6-1.

De met een wildcard toegelaten Koevermans verloor in de vierde game voor het eerst haar service, maar brak gelijk terug. Ook de drie games daarna eindigden in breaks, waarna Sakkari mocht serveren voor de set en haar tweede setpunt benutte. In de tweede set bleek een break van de Griekse nummer 85 van de wereld in de vijfde game genoeg voor de overwinning. Koevermans staat 190e op de wereldranglijst.

Eerder strandden Arianne Hartono en Anouck Vrancken Peeters voor eigen publiek in de eerste ronde. Alleen Suzan Lamens boekte een zege. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Amerikaanse Ann Li.

In het mannentoernooi verloor Jesper de Jong dinsdag in de eerste ronde. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor meldden zich geblesseerd af.