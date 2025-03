Nieuwe dubbeldekker NS komt jaar later door overstroming fabriek

AMERSFOORT (ANP) - De nieuwe dubbeldekkers die de NS heeft besteld komen een jaar later in de dienstregeling dan eerder verwacht. De spoorvervoerder toonde woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers een model op ware grootte dat een indruk geeft van de buiten- en binnenkant van de trein. Aanvankelijk was de verwachting dat de nieuwe trein in 2028 zou gaan rijden, nu wordt ervan uitgegaan dat de eerste exemplaren in 2029 op het spoor komen.

Volgens NS-topman Wouter Koolmees heeft het uitstel te maken met een overstroming in Zwitserland, waardoor onder meer een aluminiumfabriek onder water kwam te staan. Dat betrof een onderleverancier. De start van de productie is nu gepland voor de tweede helft van dit jaar.

De NS bestelde in 2022 zestig van deze nieuwe dubbeldekkers bij de Spaanse treinfabrikant CAF. Daarmee was in totaal ruim 600 miljoen euro gemoeid. Bijzonder aan de trein is volgens de NS dat een deel enkeldeks is. Voor maximale zitcapaciteit heeft de eerste klas twee zitplaatsen aan beide kanten van het gangpad.