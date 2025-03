Oekraïense bron: we krijgen nog wel inlichtingen uit VS

KYIV (ANP/BLOOMBERG) - Oekraïne ontvangt nog steeds Amerikaanse inlichtingen, zegt een Oekraïense bron tegen persbureau Bloomberg. De ingewijde spreekt berichten tegen dat de regering van Donald Trump is gestopt met het verstrekken van dergelijke cruciale informatie.

De bron zegt dat Oekraïense inlichtingendiensten nog niets hebben gemerkt van een inlichtingenstop. De VS hebben volgens Amerikaanse media eerder ook het leveren van militaire steun opgeschort.

Het Britse Sky News bericht dat een eigen Oekraïense bron heeft gemeld dat de VS alleen zijn gestopt met het delen van inlichtingen die gebruikt kunnen worden om doelen in Rusland zelf aan te vallen. Er zou nog wel informatie worden verstrekt die gebruikt kan worden om aanvallen te plannen op doelen in bezette gebieden.

Essentieel

Inlichtingen uit de VS zijn voor Oekraïne essentieel op het slagveld. De informatie wordt gebruikt om Russische doelen te identificeren.

Zakenkrant Financial Times schreef eerder over de inlichtingenstop. Volgens bronnen van die krant kunnen andere bondgenoten mogelijk nog wel sommige Amerikaanse inlichtingen doorspelen aan Oekraïne, hoewel dat formeel niet mag.