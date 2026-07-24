ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe evacuatie bij bosbranden bij Bordeaux

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 19:31
anp240726184 1
PARENTIS-EN-BORN (ANP) - Een dorp ongeveer 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux wordt geëvacueerd uit voorzorg omdat er vlakbij een grote bosbrand woedt. Circa 8000 mensen moeten weg uit Parentis-en-Born in het departement Landes.
De bosbrand woedt tussen Parentis en het toeristische Biscarrosse, noordwestelijker aan de kust. De wind is hard en volgens de brandbestrijders is het beter dat de dorpelingen en toeristen vertrekken.
Als gevolg van de brand zijn in dit departement nu al 41.000 mensen, zowel inwoners als toeristen, geëvacueerd. De bosbrand zou donderdag door een kapotte en in brand geraakte auto zijn ontstaan volgens Franse media. De brand beslaat al een terrein van 12 bij 5 kilometer.
In dezelfde kuststreek, ruim 40 kilometer noordelijker, woedt ook een grote bosbrand tussen de plaatsen Lège-Cap-Ferret en Lacanau. Beide plaatsen worden bedreigd. In deze streek in het departement Gironde zijn al zeker 44.000 mensen geëvacueerd en is 19.000 hectare door het vuur aangetast.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_4395

Waarom je altijd twee foto’s van je koffer moet maken voor vertrek

ANP-564124990

Dit zei Lagarde gisteren op de ECB-persconferentie — en dit betekent het voor jouw hypotheek en spaarrekening in september

shutterstock_2757792973

Nieuwe regels voor contant geld in 2026: dit mag je maximaal storten en opnemen zonder controle

236970979_m

Zo krijg je witte kleding weer écht wit (de oplossing heb je waarschijnlijk gewoon in huis)

bejaard-echtpaar-ijsje-middellandse-zee

Word je écht gelukkiger van emigreren op je 67e? Wat onderzoek zegt over de zonval

05 26 Header Tekenencefalitis TBE2

Teek met levensgevaarlijk TBE-virus gaat rond in Europa

Loading