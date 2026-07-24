Ruim 42.000 Vierdaagsewandelaars halen de eindstreep

NIJMEGEN (ANP) - Na vier dagen hebben 42.137 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse de finish bereikt, meldt de organisatie. Zij krijgen allemaal het felbegeerde Vierdaagsekruisje. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit of verschenen niet aan de start. Vorig jaar bereikte een recordaantal van 42.777 mensen de eindstreep.

De 108e editie van de Vierdaagse ging dinsdagochtend van start met 45.761 wandelaars. Van de 47.000 mensen die zich vooraf hadden ingeschreven, hadden 1239 mensen zich niet op tijd gemeld.

De weersomstandigheden waren dit jaar gunstig. Het was alle dagen rond de 22 graden, geregeld bewolkt en overwegend droog. Het Rode Kruis hoefde, vermoedelijk door het goede wandelweer, minder blaren te behandelen dan gemiddeld.

De volgende editie van de Vierdaagse is van dinsdag 20 juli tot en met vrijdag 23 juli 2027.