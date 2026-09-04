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Nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon om vermeende drone

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 22:48
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NABATIEH (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de IDF had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd.
Het Libanese staatspersbureau NNA berichtte over explosies in onder meer de regio's rond de steden Nabatieh en Tyrus. Eerder op de dag waren er ook al Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Daarbij werden volgens NNA twee jonge mannen op een motor gedood.
Het conflict tussen Israël en Hezbollah laaide in maart weer op, als gevolg van de oorlog in Iran. In april werd er in Libanon een staakt-het-vuren gesloten, maar daarmee zijn de Israëlische aanvallen niet ten einde gekomen. Ook houdt de IDF nog een groot gebied in het zuiden van Libanon bezet. Burgers mogen daar niet naartoe terugkeren.
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