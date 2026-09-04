Argentijns stel moet naziroofkunst teruggeven aan erfgename

MAR DEL PLATA (ANP) - Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de erfgename van de oorspronkelijke eigenaar. De betrokken partijen troffen een schikking, die vrijdag is bekrachtigd door een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata. Dat melden Argentijnse media.

Het werk werd vorig jaar teruggevonden nadat een verslaggever van het AD het had herkend op foto's in een advertentie voor een te koop staand huis.

Het gaat om Damesportret, dat deel uitmaakte van de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Zijn verzameling werd na de Duitse inval in Nederland in 1940 geplunderd.

Het schilderij hing in het huis van Patricia Kadgien, een dochter van de nazi Friedrich Kadgien, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Patricia Kadgien en haar man werden aangeklaagd voor het verbergen van het kunstwerk en droegen het later over aan justitie.

Als onderdeel van de schikking heeft het echtpaar afstand gedaan van alle aanspraken op het schilderij. Het werk wordt overgedragen aan Marei von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudstikker.