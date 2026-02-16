ECONOMIE
Nieuwe landbouwminister wil 'andere film' afspelen met stikstof

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 18:22
anp160226148 1
DEN HAAG (ANP) - De beoogde landbouwminister Jaimi van Essen (D66) wil een "andere film" afspelen op het stikstofdossier. Na zijn gesprek met de aankomende premier Rob Jetten maakte hij niet concreet hoe zijn beleid anders wordt. Hij maakte vooral duidelijk welke toon hij wil aanslaan. "Mijn werkweek begint in de regio, begint met bezoek aan de sector, begint met compassie voor de sector."
Veel boeren associëren zijn partij met de wens om de veestapel te halveren. Uitspraken hierover van toenmalig Kamerlid Tjeerd de Groot waren in 2019 de aanleiding voor landelijke boerenprotesten. Journalisten vroegen meerdere keren of Van Essen ook wil dat de veestapel halveert. Maar op die vraag ging hij niet in.
