Bouwers klimmen flink op vlak Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag vrijwel gelijk geëindigd. Bouwer Heijmans eindigde opnieuw fors hoger na de presentatie van de jaarcijfers vrijdag. In het kielzog klom BAM mee, de concurrent komt later deze week met cijfers.

Heijmans was net als vrijdag koploper van de MidKap-index. De bouwer klom ruim 10 procent. Het bedrijf had de vorige handelsweek met een stijging van meer dan 15 procent afgesloten. De winst van het bouwbedrijf is in 2025 flink gestegen en het bedrijf verwacht dat dit jaar door te zetten. Concurrent BAM klom 4,6 procent.

De AEX-index eindigde nog geen 0,1 procent lager op 993,10 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 1014,31 punten. De DAX in Frankfurt daalde met 0,5 procent, Londen en Frankrijk stegen licht tot 0,3 procent.