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Nieuwe leider Colombia eist snel overgave gewapende groepen

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 20:01
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BOGOTA (ANP/AFP) - De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen in het land een maand om zich over te geven. Hij zei daarbij geen enkele concessie te zullen doen.
De 47-jarige rechtsradicale De la Espriella is leider van de partij Verdedigers van het Vaderland en wil gewapende groepen desnoods met geweld uitschakelen. In zijn eerste toespraak sinds zijn verkiezingswinst woensdag werd bekrachtigd, zei hij dat iedereen die buiten de wet gewapend opereert een maand heeft om de overgave te organiseren.
Hij won zondag met bijna de helft van de stemmen. Hij wordt in augustus geïnstalleerd. Hij heeft altijd de pogingen in gesprek te gaan met bijvoorbeeld ultralinkse rebellen gehekeld. Colombia wordt geteisterd door allerlei gewapende criminele groepen, onder meer van voormalige linkse rebellen die de 'narco-guerrilla' worden genoemd.
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