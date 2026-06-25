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ANWB: schakel vrijdag alleen pechhulp in als dat noodzakelijk is

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 19:57
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DEN HAAG (ANP) - De ANWB roept leden en klanten op om vrijdag alleen als het echt noodzakelijk is contact op te nemen bij pech. "We willen juist in deze extreme omstandigheden klaarstaan voor onze leden die het het hardst nodig hebben", zegt Eva-Marie Beij, directeur ANWB Wegenwacht. "Alle andere pechgevallen helpen we graag weer als de temperaturen iets gedaald zijn."
Volgens de ANWB is de oproep nodig om de pechhulpmedewerkers van de Wegenwacht en Logicx zo veel mogelijk te ontzien. Vrijdag geldt in het grootste deel van het land code rood, omdat het extreem warm kan worden.
Door de hoge temperaturen was het de hele week "topdrukte" bij de Wegenwacht, aldus de ANWB. Donderdag kwamen zo'n 4150 pechmeldingen binnen bij de organisatie, laat een woordvoerder weten. Woensdag waren dat er ruim 3800, waar dat er normaal gesproken zo'n 3400 zijn. De Wegenwacht komt vooral veel kapotte accu's tegen, evenals oververhitte auto's en kapotte banden.
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