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Dodental van aardbevingen in Venezuela loopt op

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 20:13
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CARACAS (ANP/AFP) - Het dodental van twee zware aardbevingen die kort na elkaar plaatsvonden in Venezuela is verder opgelopen naar 188, meldt voorzitter van de nationale vergadering Jorge Rodriguez. Zo'n tweehonderd mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn minstens 1520 gewonden, aldus Rodriguez.
Eerder werden 164 doden gemeld. Toen werd gesuggereerd dat werd gevreesd voor een nog veel hoger dodental. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar mensen die nog onder het puin liggen.
In het noorden van het land, dat het zwaarst getroffen is door de aardbevingen, zouden winkels worden geplunderd. In een deel van het land zijn telefoonverbindingen en de elektriciteit uitgevallen, meldden lokale media.
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