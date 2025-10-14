ECONOMIE
Nieuwe leider Madagaskar wil hooguit 2 jaar aan de macht blijven

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 18:42
anp141025155 1
ANTANANARIVO (ANP/RTR) - De nieuwe militaire leider van Madagaskar, Michael Randrianirina, wil maximaal twee jaar aan de macht blijven. Hij noemt het een transitieperiode waarna er nieuwe verkiezingen worden gehouden.
"In die tijd komt er een referendum om een nieuwe grondwet in te stellen, waarna er verkiezingen komen om geleidelijk nieuwe instellingen op te zetten", meldt Randrianirina. De functionaris zei eerder dat alle instituties behalve het parlement zijn ontbonden.
Het grondwettelijk hof zegt dat alle instituties van het land intact moeten blijven en roept op binnen de komende zestig dagen verkiezingen te houden.
Volgens het grondwettelijk hof was president Andry Rajoelina niet in staat zijn taken uit te voeren. Rajoelina vluchtte zondag met een Frans militair toestel naar Dubai, naar eigen zeggen vanwege bedreigingen tegen zijn leven. Hij weigert nog steeds af te treden.
