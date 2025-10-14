Moederbedrijf Louis Vuitton verrast met omzetgroei

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse luxeconcern LVMH, producent van onder meer de handtassen van Louis Vuitton, mode van Christian Dior en champagne van Moët & Chandon, heeft in het afgelopen kwartaal een onverwachte omzetgroei laten zien. Mogelijk wijst dit erop dat de aanhoudende dip in de vraag naar luxegoederen afneemt.

De groepsomzet van het concern steeg met 1 procent, na twee kwartalen van dalingen. De verkopen van alle divisies van het bedrijf overtroffen de verwachtingen van marktkenners.

LVMH, 's werelds grootste luxeconcern onder leiding van miljardair Bernard Arnault, had te maken met een langdurige terugval. Dit gold vooral voor China, dat jarenlang een groeimotor van het concern was. De verkopen in Azië gingen in het afgelopen kwartaal met 2 procent omhoog, na een daling van 9 procent in de eerste helft van het jaar. Zelfs de moeizaam presterende wijn- en sterkedrankendivisie, die tweeënhalf jaar lang kampte met dalende inkomsten, liet weer groei zien.