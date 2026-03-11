Nieuwe massaclaim in de maak tegen chemiefabriek Chemours

DORDRECHT (ANP) - Een stichting gaat namens omwonenden een nieuwe rechtszaak beginnen tegen chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. PFAS Vrij Green Claim wil dat de rechter Chemours dwingt om per direct te stoppen met het uitstoten van PFAS-stoffen. Ook zouden betrokkenen een schadevergoeding moeten krijgen voor "de aantasting van hun leefomgeving". De stichting richt zich op inwoners van gemeenten in het zuiden van Zuid-Holland, in en rond Dordrecht.

PFAS Vrij gaat Chemours dagvaarden bij de civiele rechter. "Wij voorzien in een behoefte die heel veel mensen voelen om zelf wat hieraan te doen", zegt voorzitter Ben Knüppe. "We willen niet wachten op overheden of totdat het OM actie onderneemt. Vooralsnog trekt Chemours zich nergens iets van aan. Dan ligt de weg naar de rechter voor de hand." Volgens Knüppe komt er wereldwijd steeds meer bewustwording over de risico's van PFAS. "Maar hier in de Drechtsteden blijft het een schandelijke zaak."

Chemours kreeg meerdere keren kritiek op zijn uitstoot van PFAS. Dat is een verzamelnaam voor chemische stoffen die in verband worden gebracht met verschillende ziekten en aandoeningen, zoals kanker. Advocaat Bénédicte Ficq deed in 2023 namens ongeveer 2400 mensen aangifte bij het OM tegen Chemours over de uitstoot en lozing van PFAS. Het OM begon eind dat jaar een strafrechtelijk onderzoek. Daarin wordt ook gekeken of leidinggevenden van Chemours en DuPont, zoals het concern eerder heette, aansprakelijk zijn te stellen.

Grote achterban

De nog te maken proceskosten van PFAS Vrij Green Claim worden betaald door procesfinancier Winward. Dat is volgens Knüppe nodig om voldoende financiële armslag te hebben. De in Dordrecht woonachtige voorzitter verwacht dat de nog op te starten rechtszaak er een van een lange adem zal zijn.

Over hoeveel mensen zich gaan aansluiten, wil de organisatie geen voorspellingen doen. "Om onze eisen kracht bij te zetten, hopen we aan de rechter te kunnen laten zien dat we een grote achterban hebben." Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een website. Er wordt samengewerkt met Green Claim, dat eerder rechtszaken voerde over zogenoemde sjoemelsoftware in dieselauto's.