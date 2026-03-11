Veel verschillen in prijs kankermedicijnen, KWF wil meer openheid

AMSTERDAM (ANP) - Het ene ziekenhuis betaalt veel meer voor geneesmiddelen tegen kanker dan het andere ziekenhuis. Het verschil kan oplopen tot ruim 2800 euro per behandeling, ook al gaat het om precies hetzelfde middel. Dat constateren KWF en het Nederlands Kanker Instituut (NKI) van ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ze vinden dat er meer openheid moet komen.

De instanties hebben, samen met zusterorganisaties in acht andere Europese landen, in kaart gebracht wat ziekenhuizen betalen voor vijftien geneesmiddelen. In totaal deden 23 ziekenhuizen mee aan die vergelijking, waaronder zes in Nederland. Onderzoekers melden niet welke ziekenhuizen dat zijn "om te zorgen dat niemand vertrouwelijkheidsafspraken schendt".

Het grootste verschil in Nederland, van ruim 2800 euro, is bij het middel abirateron. Dat is een hormoontherapie voor mannen met uitgezaaide prostaatkanker. Ook bij lenalidomide, een middel tegen een ongeneeslijke vorm van beenmergkanker, zijn de prijsverschillen relatief groot.

Middenmoot

In vergelijking met andere landen zit Nederland in de middenmoot. "Het betaalt niet de hoogste prijzen, maar ook niet de laagste", zeggen de onderzoekers. De prijzen voor kankermedicatie zijn wat lager dan in Frankrijk en Servië, maar hoger dan in Zuid- en Noord-Europa.

De onderzoekers zeggen dat veel ziekenhuizen geen goed inzicht hebben in hun onderhandelingspositie. Afspraken over prijzen zijn geheim. Daardoor denken ziekenhuizen dat ze een goede deal hebben gesloten, maar betalen ze juist meer dan gemiddeld.

KWF-directeur Dorine Manson vindt dat "niet te verantwoorden in een zorgstelsel dat draait op solidariteit". Volgens Manson zit het probleem bij "een systeem waarin partijen die met publiek geld werken niet goed kunnen zien wat een eerlijke prijs is". KWF en AVL willen daarom dat er een manier komt waarop ziekenhuizen gecontroleerd inzicht krijgen in de prijzen die anderen betalen. "Alleen zo blijft betaalbare en gelijke kankerzorg ook in de toekomst mogelijk", zeggen de beide instanties.