ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rummenie noemt onderzoek leefgebied wolven Wageningen onbruikbaar

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 17:08
anp190925165 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Jean Rummenie van Natuur noemt een onderzoek van de universiteit van Wageningen (WUR) over het leefgebied en de verspreiding van de wolven "niet bruikbaar". De BBB-bewindsman had gevraagd naar een onderzoek over de situatie in Nederland, maar volgens de universiteit moet het in breder Centraal-Europees perspectief worden bekeken.
Rummenie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij liever had gezien dat er rekening was gehouden met de impact van wolven op de samenleving en dat er niet alleen een ecologisch onderzoek was gedaan. De BBB-er laat een nieuw onderzoek uitvoeren door een "internationale deskundige onderzoekspartij". Hij noemt niet wie het onderzoek gaat doen.
De WUR schrijft dat Nederland niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor een duurzame populatie, maar wel kan bijdragen aan die voor Centraal-Europa. In totaal moeten er vijfhonderd roedels zijn voor een gezonde populatie en daarvan kunnen er vijftig in Nederland leven.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536512590

‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’

anp180925176 1

Kamervoorzitter stuurt Ouwehand weg om Palestijnse vlag

ANP-536748774

Deskundige over gecancelde Kimmel: "Amerika is een democratie met gebreken"

shutterstock_347657996

De grote verschillen tussen saaie en interessante mensen

afp_68c2a997b715-1757587863

Charlie Kirk: controversiële uitspraken over LGBTQ+ gemeenschap

159657064_m

Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden

Loading