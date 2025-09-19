Rummenie noemt onderzoek leefgebied wolven Wageningen onbruikbaar

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Jean Rummenie van Natuur noemt een onderzoek van de universiteit van Wageningen (WUR) over het leefgebied en de verspreiding van de wolven "niet bruikbaar". De BBB-bewindsman had gevraagd naar een onderzoek over de situatie in Nederland, maar volgens de universiteit moet het in breder Centraal-Europees perspectief worden bekeken.

Rummenie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij liever had gezien dat er rekening was gehouden met de impact van wolven op de samenleving en dat er niet alleen een ecologisch onderzoek was gedaan. De BBB-er laat een nieuw onderzoek uitvoeren door een "internationale deskundige onderzoekspartij". Hij noemt niet wie het onderzoek gaat doen.

De WUR schrijft dat Nederland niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor een duurzame populatie, maar wel kan bijdragen aan die voor Centraal-Europa. In totaal moeten er vijfhonderd roedels zijn voor een gezonde populatie en daarvan kunnen er vijftig in Nederland leven.