DEN HAAG (ANP) - De politievakbonden, justitieminister David van Weel en korpschef Janny Knol zijn het eens geworden over een nieuwe politie-cao. Daarin is een salarisverhoging overeengekomen van in totaal 8,5 procent.

Daarnaast krijgen politiemedewerkers in december van dit jaar en het jaar erop eenmalig 1100 euro bruto. Ook wordt het keuzebudget verhoogd. De nieuwe cao loopt van 1 december 2025 tot en met 15 december 2027.