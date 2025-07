Porsche nog somberder door Amerikaanse heffingen

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Porsche heeft voor de derde keer dit jaar zijn vooruitzichten verlaagd door Amerikaanse importheffingen. De sportautofabrikant uit Stuttgart voorziet dat zijn winstpercentage dit jaar kan dalen tot 5 procent. In april mikte het bedrijf nog op minstens 6,5 procent en daarvoor op meer dan 10 procent.

De verlaagde winstverwachting houdt rekening met de impact van de nieuwe Amerikaanse tarieven van 15 procent, waarmee de Europese Unie akkoord ging. Daarnaast rekent Porsche op extra kosten van 1,3 miljard euro om het merk te herpositioneren. Zo wordt meer geïnvesteerd in modellen met verbrandingsmotor en plug-inhybrides.

Eerder deze maand werd bekend dat de wereldwijde verkoop van Porsche in de eerste jaarhelft met 6 procent is gedaald. De VS vormen de grootste markt voor Porsche, met sterke verkopen van duurdere modellen zoals de 911. Porsche beschikt echter niet over productiefaciliteiten in de VS en is volledig afhankelijk van import uit Europa.