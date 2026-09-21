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Nieuwe proef kabinet moet EU-landen van pulsvisserij overtuigen

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 9:18
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DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Silvio Erkens (Visserij) werkt aan een nieuwe proef met pulsvisserij met het doel om andere EU-landen van deze techniek te overtuigen. Zijn woordvoerder bevestigt na berichtgeving in De Telegraaf dat de VVD-bewindsman hier 1,3 miljoen euro voor uittrekt.
Nederland liep ooit voorop met deze vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven, maar dat riep weerstand op bij vissers uit andere EU-landen en natuurbeschermers. In 2018 werd de vistechniek verboden in de EU. Met pulsvissen worden vissen op de zeebodem met kleine stroomstootjes het net in gejaagd, in plaats van een zware ijzeren ketting over de zeebodem te trekken.
Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Erkens hoopt binnenkort zijn akkoord te kunnen geven voor een proef met twee schepen. Hij hoopt later ook schepen uit andere EU-landen als België en Duitsland te kunnen toevoegen aan de pilot, zodat Nederland hierin niet alleen staat.
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