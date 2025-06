Nieuwe regering Curaçao is bekend en wordt maandag beëdigd

WILLEMSTAD (ANP) - De nieuwe regering van Curaçao wordt maandag 9 juni beëdigd. Dat is dinsdagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt. Het is het derde kabinet onder leiding van Gilmar 'Pik' Pisas en het eerste waarin geen coalitie nodig is: alle acht ministers behoren tot de partij MFK.

De sociaaldemocratische MFK, in 2010 opgericht door oud-premier Gerrit Schotte, behaalde bij de verkiezingen op 21 maart dertien van de 21 zetels in het parlement. Tussen 2017 en 2021 was het kabinet-Pisas II een coalitieregering. Alle vijf MFK-ministers uit dat kabinet keren terug in de nieuwe regering.

Op het eiland gingen geruchten dat sommige kandidaat-ministers mogelijk niet door de verplichte screening zouden komen. Maar volgens formateur Chester Peterson zijn alle kandidaten goedgekeurd. De screening, die voorafgaand aan de verkiezingen werd aangescherpt, nam zes weken in beslag.

Het regeerprogramma is nog niet openbaar gemaakt.