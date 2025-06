Regering-Trump beperkt abortus bij noodgevallen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump heeft dinsdag richtlijnen ingetrokken die ziekenhuizen verplichtten abortussen uit te voeren bij vrouwen in medische noodgevallen, ongeacht verboden op de procedure in individuele staten. De geschrapte richtlijnen waren uitgevaardigd onder Trumps Democratische voorganger Joe Biden.

Het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken stelt dat de richtlijnen, die patiënten in nood "stabiliserende zorg" garandeerden, abortusverboden in conservatieve staten omzeilen. Dat strookt niet met het abortusbeleid van de regering-Trump.

De regering-Biden publiceerde de richtlijnen in juli 2022, enkele weken nadat het Hooggerechtshof met een conservatieve meerderheid van 6-3 de uitspraak in de zaak Roe v. Wade uit 1973 had vernietigd. Die uitspraak garandeerde het recht op abortus in heel het land.