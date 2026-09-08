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Nieuwe sancties VS tegen luchtvaartsector in Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 18:45
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WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het gaat onder meer om luchtvaartmaatschappijen als Kish Airlines, Iran Air Tour en ATA Airlines.
"Laat dit een waarschuwing zijn voor iedereen die zaken doet met de resterende luchtvaartmaatschappijen van Iran, die we vandaag allemaal hebben gesanctioneerd: jullie lopen het risico te worden afgesloten van het wereldwijde financiële systeem", waarschuwde minister van Financiën Scott Bessent in een verklaring.
Het ministerie van Bessent stelt dat Iran via de luchtvaartsector wapens en illegale goederen verplaatst. Nadat vredesonderhandelingen met het land dit jaar waren vastgelopen, voerde de regering-Trump de economische druk weer op. Bessent heeft dat omschreven als een "economische D-Day", maar onduidelijk is nog hoeveel impact die zal hebben. Iran gaat al decennia gebukt onder economische sancties.
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