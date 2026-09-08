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Rijkswaterstaat ziet afvoer van de Rijn nog niet verbeteren

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 18:41
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DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat ziet de hoeveelheid water die door de Maas en de Rijn stroomt nog niet verbeteren, ondanks de regen van de laatste tijd. In de jongste wekelijkse droogtemonitor staat dat de afvoer van beide rivieren nog altijd zeer laag is en verder zal dalen.
"Lage rivierafvoeren zorgen nog altijd voor een verminderde vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart", aldus Rijkswaterstaat. Die geeft aan dat met name in buurlanden waar de Rijn en Maas doorheen stromen, de neerslag achterblijft bij wat normaal is voor de tijd van het jaar. De Rijnafvoer bij Lobith zal richting de 670 kubieke meter per seconde dalen. Het gaat "nog weken, zo niet maanden duren" voordat de Rijn weer op het normale niveau is. Een maand geleden werd het laagste niveau sinds het begin van de metingen gemeten.
Volgens Rijkswaterstaat zijn de droogte en de problemen die ze veroorzaakt in Nederland dan ook nog niet voorbij. De grondwaterstanden zijn weliswaar iets verbeterd, maar nog steeds laag tot zeer laag. Ook blijft de dreiging van het zoute water in de kustregio's en het IJsselmeergebied een aandachtspunt.
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