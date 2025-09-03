Nieuwe tumoren gevonden bij Jochem Myjer

LEIDEN (ANP) - Bij cabaretier Jochem Myjer zijn nieuwe tumoren gevonden. Dat meldde hij woensdag in een bericht op sociale media. Dit kwam aan het licht na een jaarlijkse controlescan bij de komiek, die in 2011 werd geopereerd aan een goedaardige tumor in zijn ruggenmerg.

"Helaas was de laatste scan aan het begin van de vakantie niet goed. Na veertien jaar nauwelijks verandering zijn er nu onder in mijn ruggenmerg twee nieuwe tumoren gevonden die voortkomen uit de resttumor in mijn nek. Ook die resttumor lijkt af en toe milde klachten te veroorzaken", schrijft Myjer.

De 48-jarige Myjer vervolgt dat het op de korte termijn "niet veel" betekent en "er geen enkele reden tot paniek" is. "Op de lange termijn betekent het wel dat ze alle drie weer een keer weggehaald moeten worden als de klachten erger worden. Dat zijn risicovolle operaties waar ik lang van zal moeten revalideren en waarvan ik alleen maar kan hopen dat de schade beperkt blijft", aldus Myjer. Hij benadrukt zich op dit moment goed te voelen en gelukkig te zijn. "Ik kan er niets aan veranderen en ik neem het zoals het is. Het enige wat ik kan doen is extreem genieten van alles om me heen en elke druppel van dit leven opdrinken."

Myjer begint volgende week weer aan zijn theatertour Net alsof.