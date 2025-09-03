ECONOMIE
Moskeeën houden gebed voor Gaza en vragen actie van regering

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 11:11
DEN HAAG (ANP) - Ruim 380 moskeeën in Nederland houden tijdens het komende vrijdaggebed een extra gezamenlijke smeekbede voor de slachtoffers in Gaza. Ook is het een oproep aan de regering "tot concrete daden". Moslims zullen vrijdagmiddag "gelijktijdig hun handen heffen in gebed, waarbij zij bidden om een spoedige beëindiging van de genocide en de humanitaire catastrofe", aldus het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).
Met de landelijke oproep tot een gezamenlijk gebed wil het CMO "niet alleen onze pijn en solidariteit uitdrukken, maar ook een krachtig signaal van saamhorigheid en hoop laten zien".
De organisatie doet "een dringend beroep op de regering" om het leed te verminderen en te bouwen aan vrede. "Spreek uit dat Nederland inzet op een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren en actieve bescherming van burgers; dat humanitaire hulp ongehinderd stroomt; en dat beleid en handel strikt aan mensenrechten worden getoetst."
