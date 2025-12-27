Nigeria: aanvallen VS raakten IS, maar ook mensen die er niets mee te maken hadden

Bij de Amerikaanse aanvallen in Nigeria zijn in de nacht van donderdag op vrijdag niet alleen strijders van Islamitische Staat (IS) getroffen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump verkondigde. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse president zijn ook kleinere groepen geraakt.

Het gaat om de jihadistische groep Lakurawa, die actief is in het noordwesten van Nigeria en banden heeft met ISSP, een regionale tak van IS. Daarnaast zouden ook zogenoemde 'bandieten' zijn getroffen. Dat zijn gewapende criminele groepen die onder meer dorpen plunderen en boeren afpersen, maar geen religieuze basis hebben zoals IS en Lakurawa.

ISSP was volgens de woordvoerder aanwezig in het getroffen gebied om de bandieten en Lakurawa te helpen met hun bevoorrading en trainingen.