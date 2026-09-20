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Nigeria stelt commissie in om dood gevangenen te onderzoeken

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 2:03
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LAGOS (ANP/AFP) - De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mensen die omkwamen in een detentiecentrum in Centraal-Nigeria te onderzoeken, zo meldt de Nigeriaanse minister van Binnenlandse Zaken zaterdag.
De 37 mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna, de hoofdstad van de centraal gelegen staat Niger, nadat zij waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw.
Overlevenden vertelden dat ze met slechte ventilatie in de cel waren gepropt, en een van hen zei dat er een goedje in de cel werd gespoten dat in hun keel en neus prikte voordat de deur hard werd dichtgeslagen. Volgens hen werd er niet gereageerd op hun hulpkreten.
De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in de straten van de stad Minna, de hoofdstad van de mineraalrijke staat Niger, waarbij de politie schoten loste om de demonstranten uiteen te jagen.
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