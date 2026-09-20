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VS vallen opnieuw vermeende drugsboot aan in Caribisch gebied

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 3:15
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TAMPA (ANP/RTR) - Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven, zo meldt het US Southern Command (SOUTHCOM) dat verantwoordelijk is voor de regio op X.
Volgens het leger ging het om een "snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugssmokkelroutes". Ook zouden bevestigde inlichtingen uitgewezen hebben dat het vaartuig direct betrokken was bij drugssmokkel.
De VS voerden het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugssmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven.
Experts van de Verenigde Naties riepen de VS begin september op te stoppen met hun aanvallen op vermeende drugsboten. Zij noemen de aanvallen "onwettig dodelijk geweld".
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