NL-Alert om veel rook bij grote brand in Drentse Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN (ANP) - Bij een grote brand in een loods aan de Industrieweg in het Drentse Nieuw-Buinen komt maandagavond veel rook vrij. Daarom heeft de veiligheidsregio een NL-Alert gestuurd.

In de loods, die ongeveer 15 bij 20 meter is, ligt vooral kleding en hout opgeslagen. De loods staat volledig in brand en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de omliggende gebouwen. Mensen die naast de loods wonen, zijn geëvacueerd.

De rook trekt in de richting van het Groningse dorp Musselkanaal, dat vlak bij Nieuw-Buinen ligt.