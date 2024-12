Nieuwe Franse premier Bayrou heeft regering rond

PARIJS (ANP/RTR) - Na tien dagen van onderhandelingen tussen de Franse president Emmanuel Macron en de nieuwe premier François Bayrou is de regering rond. Een paar belangrijke ministers kunnen op hun post blijven zitten en twee oud-premiers keren terug in het kabinet.

Bayrou (73) is de vierde premier van Frankrijk in 2024, na Élisabeth Borne, Gabriel Attal en Michel Barnier. Borne wordt nu minister van Onderwijs en ook oud-premier Manuel Valls krijgt weer een post in de regering. Valls was tussen 2014 en 2016 de eerste minister onder François Hollande en krijgt nu de Franse overzeese gebieden in zijn portefeuille, zoals Mayotte.

Frankrijk bevindt zich in bijzonder woelig politiek vaarwater. De belangrijkste opdracht voor de regering Bayrou zal zijn om een begroting voor 2025 op te stellen die de test van de financiële markten kan doorstaan. De 66-jarige Eric Lombard, nu nog het hoofd van het nationale investeringsfonds, wordt de nieuwe minister van Financiën.