Nobel op chanoekaviering Zuidas: antisemitisme is harde realiteit

AMSTERDAM (ANP) - De aanslag in Sydney is onacceptabel en maakt "duidelijk dat we waakzaam moeten blijven. En dat we ons moeten blijven uitspreken en optreden tegen antisemitisme, waar en hoe het zich ook manifesteert." Dat zei maandagavond demissionair staatssecretaris Jurgen Nobel bij een chanoekaviering op de Amsterdamse Zuidas.

Op het Gustav Mahlerplein kwamen enkele honderden mensen bijeen om het joodse feest te vieren. Bij de bijeenkomst was veel politie aanwezig. Straten in de buurt waren afgezet. De viering werd bijgewoond door onder anderen burgemeester Femke Halsema en de Australische ambassadeur Greg French.

Namens het kabinet nam Nobel (Participatie en Integratie, VVD) het woord. De aanslag "laat zien hoe haat en antisemitisme nog altijd levens ontwrichten", zei hij. "En juist op momenten die in het teken zouden moeten staan van licht en verbondenheid, is de aanslag een pijnlijke herinnering dat antisemitisme nog steeds een harde realiteit is. En dat het zich kan uiten in dodelijk geweld."