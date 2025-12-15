ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nobel op chanoekaviering Zuidas: antisemitisme is harde realiteit

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 19:24
anp151225195 1
AMSTERDAM (ANP) - De aanslag in Sydney is onacceptabel en maakt "duidelijk dat we waakzaam moeten blijven. En dat we ons moeten blijven uitspreken en optreden tegen antisemitisme, waar en hoe het zich ook manifesteert." Dat zei maandagavond demissionair staatssecretaris Jurgen Nobel bij een chanoekaviering op de Amsterdamse Zuidas.
Op het Gustav Mahlerplein kwamen enkele honderden mensen bijeen om het joodse feest te vieren. Bij de bijeenkomst was veel politie aanwezig. Straten in de buurt waren afgezet. De viering werd bijgewoond door onder anderen burgemeester Femke Halsema en de Australische ambassadeur Greg French.
Namens het kabinet nam Nobel (Participatie en Integratie, VVD) het woord. De aanslag "laat zien hoe haat en antisemitisme nog altijd levens ontwrichten", zei hij. "En juist op momenten die in het teken zouden moeten staan van licht en verbondenheid, is de aanslag een pijnlijke herinnering dat antisemitisme nog steeds een harde realiteit is. En dat het zich kan uiten in dodelijk geweld."
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

Loading