Nobelprijs voor Literatuur naar Canadese auteur Anne Carson

STOCKHOLM (ANP) - De Nobelprijs voor de Literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson (76). De Zweedse Academie, die de prijs toekent, prijst de auteur om haar "vindingrijke oeuvre", waarmee ze "nieuwe vormen heeft gecreëerd voor hedendaagse literatuur".
Enkele minuten voor de bekendmaking had de Academie contact met Carson. "Ze was verrast door het nieuws", zei Ingrid Carlberg van de Zweedse Academie. "Ze vertelde ons dat ze op IJsland was om te luisteren naar de wind."
De Nobelprijs voor de Literatuur wordt sinds 1901 uitgereikt. Het is de enige Nobelprijs die nooit door een Nederlander is gewonnen. Vorig jaar ging de Nobelprijs voor literatuur naar de Hongaarse romanschrijver László Krasznahorkai.
Nominaties voor de literatuurprijs blijven geheim. Pas na vijftig jaar worden die onthuld.