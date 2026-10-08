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Europees Parlement erkent nieuwe Doema Rusland niet

Samenleving
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement weigert de Russische Doema te erkennen na de "nepverkiezingen" in september, stelt het in een verklaring die donderdag is aangenomen. Het roept de EU-lidstaten op dat ook te doen en "af te zien van elk officieel contact met de nieuw samengestelde Staatsdoema en haar leden".
De parlementsverkiezingen schonden de fundamentele internationale verkiezingsnormen, misten democratische legitimiteit en vormden een "complete, onder repressie geënsceneerde schijnvertoning", aldus de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement.
Burgers is hiermee hun grondwettelijke recht op een vrije en democratische stem ontnomen, stelt het verder. De verklaring is met 482 stemmen voor en 41 tegen aangenomen.
Het parlement veroordeelt ook de "zogenaamde verkiezingen" op de Krim en in de door Rusland bezette delen van de regio's Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja.
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