Nobelprijswinnaar Machado vertrokken uit Noorwegen

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 13:54
OSLO (ANP/BLOOMBERG) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado heeft Noorwegen verlaten, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre. Machado kreeg vorige week in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede.
Het is niet bekend waar ze nu is. Støre deelde geen details over het vertrek. Machado zei eerder tijdens haar verblijf in de Noorse hoofdstad dat ze wil terugkeren naar Venezuela, waar ze sinds augustus 2024 ondergedoken leeft.
Machado's woordvoerder zegt dat de oppositieleider op haar gezondheid let en tijd voor zichzelf nodig heeft. Machado liep een wervelfractuur op toen ze haar land in het geheim op een kleine vissersboot verliet.
Het Noorse Nobelcomité heeft Machado de prestigieuze vredesprijs toegekend voor haar inzet voor democratie. Machado hoopte de prijs zelf tijdens de ceremonie in Oslo in ontvangst te nemen, maar dat lukte niet omdat haar reis vertraging opliep. De prijs werd daarom uitgereikt aan Machado's dochter.
