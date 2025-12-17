ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Alcaraz neemt na zeven jaar afscheid van coach Ferrero

Sport
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 13:58
anp171225128 1
MADRID (ANP/RTR) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft na zeven jaar afscheid genomen van zijn coach Juan Carlos Ferrero. Dat meldde de nummer 1 van de wereldranglijst woensdag op Instagram. De 22-jarige Spanjaard won onder meer zes grandslamtoernooien tijdens de samenwerking met zijn landgenoot.
"Dankjewel dat je kinderdromen hebt waargemaakt", schreef Alcaraz. "We begonnen aan deze reis toen ik nog maar een kind was en al die tijd heb je me vergezeld op een ongelooflijke reis, zowel op als buiten de baan. En ik heb enorm genoten van elke stap samen met jou."
"We hebben de top bereikt en ik denk dat als onze sportieve wegen zich moesten scheiden, het daar moest gebeuren. Vanaf de plek waar we altijd naartoe hebben gewerkt en die we altijd hebben willen bereiken", aldus de tennisser, die geen reden gaf voor het beëindigen van de werkrelatie.
Alcaraz won dit jaar acht titels, waaronder de US Open en Roland Garros.
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

shutterstock_2508392419

Hyperfocus, humor, creativiteit: dit zijn de verrassende pluspunten van ADHD, volgens onderzoekers

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

gandr-collage (2)

Trumps stafchef Susie Wiles zegt dat de president “een alcoholistische persoonlijkheid” heeft

Loading