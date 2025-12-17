Tennisser Alcaraz neemt na zeven jaar afscheid van coach Ferrero

MADRID (ANP/RTR) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft na zeven jaar afscheid genomen van zijn coach Juan Carlos Ferrero. Dat meldde de nummer 1 van de wereldranglijst woensdag op Instagram. De 22-jarige Spanjaard won onder meer zes grandslamtoernooien tijdens de samenwerking met zijn landgenoot.

"Dankjewel dat je kinderdromen hebt waargemaakt", schreef Alcaraz. "We begonnen aan deze reis toen ik nog maar een kind was en al die tijd heb je me vergezeld op een ongelooflijke reis, zowel op als buiten de baan. En ik heb enorm genoten van elke stap samen met jou."

"We hebben de top bereikt en ik denk dat als onze sportieve wegen zich moesten scheiden, het daar moest gebeuren. Vanaf de plek waar we altijd naartoe hebben gewerkt en die we altijd hebben willen bereiken", aldus de tennisser, die geen reden gaf voor het beëindigen van de werkrelatie.

Alcaraz won dit jaar acht titels, waaronder de US Open en Roland Garros.