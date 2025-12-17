Man ontslagen wegens extreme toiletpauzes, soms wel vier uur achter elkaar

Je kunt veel meemaken op kantoor, maar ontslagen worden omdat je te lang op het toilet zit? Het overkwam Li, een werknemer uit China die volgens zijn baas wel héél veel tijd doorbracht op de wc. Soms liepen de sessies op het kleinste kamertje op tot vier uur per dag.

De problemen begonnen toen Li tijdens werktijd niet meer reageerde op berichten die onmiddellijke actie vereisten. Zijn werkgever vertrouwde het niet en besloot camerabeelden te bekijken. Wat bleek: Li was vaak nergens te bekennen. Hij zat langdurig op het toilet. In één maand tijd zou hij veertien keer minstens een uur op de wc hebben doorgebracht. Het absolute record: vier uur achter elkaar.

Ernstige aambeien

Voor zijn baas was de maat vol. Li werd ontslagen wegens het verzaken van zijn werkzaamheden. Maar zelf zag hij dat heel anders. Hij stelde dat hij kampte met ernstige aambeien en simpelweg geen keuze had. Volgens hem had hij geen controle over zijn toiletbezoeken en was ontslag daarom onterecht.

De zaak belandde voor de rechter. Li eiste een schadevergoeding van omgerekend zo’n 39.000 euro. Als bewijs nam hij geen halve maatregelen: hij legde aambeienzalf op tafel, samen met medische verklaringen van zijn arts. Dat zijn klachten echt waren, stond volgens hem buiten kijf.

Medische verklaring

De rechter ging daar deels in mee, maar was ook kritisch. De medische verklaring werd onvoldoende geacht om zulke extreme afwezigheid tijdens werktijd te rechtvaardigen. Als de klachten zo ernstig waren, had Li officieel ziekteverlof moeten aanvragen. Tegelijk vond de rechtbank ontslag een te zware straf.

Het vonnis werd een compromis: Li kreeg 3.900 euro toegewezen, een tiende van wat hij had geëist. Daarbij werd rekening gehouden met zijn inzet voor het bedrijf en de problemen die hij ondervond na zijn ontslag. Zelfs met een medische reden is vier uur op de wc tijdens werktijd lastig uit te leggen.