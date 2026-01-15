Nobelprijswinnaar Machado vol lof over ontmoeting met Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado is vol lof over haar gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Machado was hun eerste persoonlijke ontmoeting "geweldig", zo zei ze na afloop van de lunch in het Witte Huis.

De Nobelprijswinnaar wilde niet ingaan op de vraag of ze haar vredesprijs had gedeeld met Trump, iets waarop ze eerder had gezinspeeld. Het Nobelcomité zei daarover dat dit niet mogelijk was.

Het was de eerste directe ontmoeting tussen de twee. Eerder sprak Trump haar wel telefonisch, om haar te feliciteren met haar Nobelprijs.

Van Trump is bekend dat er hem veel aan gelegen is de vredesprijs zelf te ontvangen. Zo heeft de Amerikaanse leider meermaals benadrukt in zijn twee termijnen al meerdere oorlogen te hebben "opgelost". Ook heeft hij gezegd dat hij "niemand anders in de geschiedenis" kan bedenken die de prijs meer verdient dan hij.