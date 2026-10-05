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Nog 21 gemeenten onder toezicht om te weinig opvang asielzoekers

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft 21 gemeenten onder toezicht gesteld, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Ze moeten in de komende tijd duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid een gemeente opzijschuiven en beslissen dat daar een asielopvang komt.
De gemeenten die sinds maandag onder toezicht staan, zijn Heerenveen in Friesland, Zwartewaterland in Overijssel, Buren, Heumen, Oude IJsselstreek, Scherpenzeel en Voorst in Gelderland, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland en Stede Broec in Noord-Holland, Albrandswaard in Zuid-Holland, Altena, Bernheze, Bladel, Heusden, Sint-Michielsgestel en Steenbergen in Noord-Brabant, en Maasgouw, Meerssen en Weert in Limburg.
Eerder stelde asielminister Bart van den Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. Daaronder waren Westland, Houten, Kerkrade, Aalsmeer, Oldebroek, Vught, Culemborg en Staphorst. Het totaal staat nu dus op 63 gemeenten.
Op grond van de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. Wanneer een gemeente ook na "actief toezicht" nog niet genoeg asielzoekers opvangt, kan de overheid buiten de gemeente om een opvang regelen. Dat heet een indeplaatsstelling. Dit is de zwaarste maatregel die CDA'er Van den Brink kan nemen. Zover is het nog niet gekomen sinds de invoering van de spreidingswet in 2024.
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