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31 arrestaties bij actie Extinction Rebellion op Schiphol

Samenleving
door anp
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SCHIPHOL (ANP) - 31 demonstranten van Extinction Rebellion (XR) zijn door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol aangehouden voor huisvredebreuk. Zij zijn, volgens een woordvoerder, op "vreedzame wijze" naar de uitgang begeleid. De arrestanten worden met een bus weggebracht. Het is onbekend waarheen.
Even na twaalven begon XR met een demonstratie voorbij de security, in lounge 1, op zo'n 50 meter van KLM's frequentflyerlounge. De activisten willen dat KLM het frequentflyerprogramma stopzet en iets doet aan de klimaatcrisis.
Met het programma kunnen klanten Miles sparen als ze vliegen met KLM, Air France of Air Europa. De Miles kunnen ingewisseld worden voor vluchten, upgrades naar businessclass, of bijvoorbeeld extra bagage. Volgens XR is het frequentflyerprogramma "de meest perverse marketing in deze klimaatcrisis". Het programma zou veelvliegen belonen en omvliegen met nog meer gratis vliegen, upgrades en toegang tot lounges belonen.
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