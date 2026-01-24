Nog 3 tot 6 miljard euro nodig voor doortrekken Noord-Zuidlijn

DEN HAAG (ANP) - Om de Noord-Zuidlijn in Amsterdam door te trekken naar Schiphol en Hoofddorp, is nog 3 tot 6 miljard euro nodig. Dat staat in een overzicht van financiële problemen op het gebied van infrastructuur en waterstaat dat het kabinet met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

Uit het budget voor het project is drie keer geld gehaald om andere gaten te vullen, staat in het overzicht. In totaal kwam dat neer op ruim 1,8 miljard euro. Nu is nog 1,1 miljard euro over, terwijl de totale kosten naar schatting tussen de 4 en 7 miljard euro liggen.

Een metro van Amsterdam naar Schiphol moet helpen om drukte op stations te verminderen en om ruimte te maken in de Schipholtunnel. Op die manier kunnen er ook meer internationale treinen rijden. Op dit moment loopt een onderzoek naar de praktische invulling van het ov-project. Dat moet voor het eind van het jaar leiden tot een beslissing.