Elke dag seks: hoe realistisch is dat?

Sommige mannen scheppen op dat ze elke dag met hun vrouw tussen de lakens belanden, maar waarschijnlijk overdrijven ze. Seksuoloog Wim Slabbinck vertelt over de realistischere versie van een gemiddeld seksleven.

“De grootste trigger is die prille, allesoverheersende verliefdheid. Je wil zoveel mogelijk bij elkaar zijn en vrijen is een van de intiemste manieren om daarin te slagen”, legt Slabbinck uit.

Sommigen houden dat jaren vol. “Maar voor het gros is dat amper haalbaar door factoren als kinderen, een veeleisende job, een druk sociaal leven en een huishouden. Daarbij evolueert die hevige verliefdheid na anderhalf à twee jaar in liefde. De seksfrequentie daalt dan vaak naar één keer in de week”, zegt de expert.

“Bij relaties van vier à vijf jaar komt dagelijks vrijen zeer zelden voor en zien we vooral dat koppels een keer per twee weken of per maand intiem zijn. Let wel op: die cijfers variëren, want er is niets waar meer over gelogen wordt dan over seks. Dat blijkt ook uit onderzoek. De groep die het vaakst liegt over seks en daardoor de cijfers hoger duwt, zijn de mannen.”

Mannen genieten meer

Mannen genieten ook meer van seks dan vrouwen. “Ze voelen hun genitale respons beter aan dan vrouwen”, zegt Slabbinck. “Hun lichaam reageert duidelijker en zichtbaarder op prikkels, zoals het ontwikkelen van een erectie. Bij vrouwen ligt dat soms anders, toonde onderzoek al aan. Zij beseffen niet altijd dat ze vochtig of lichamelijk opgewonden zijn.”

Daarnaast spelen hormonen bij vrouwen een rol. “Als vrouw ga je maandelijks door een ‘verlangenscurve’. Je ovuleert, menstrueert… je hormonen en verlangens schommelen voortdurend. Een man kent dat niet. Ook anticonceptie kan je seksdrive temperen.”

“Uit onderzoek bij heterokoppels blijkt dat mannen zich meer amuseren tijdens een vrijpartij en dat hun orgasmekansen hoger liggen. Uiteraard zijn dit gemiddelden, maar als de cijfers bij vrouwen net zo hoog zouden liggen, dan denk ik dat zij ook méér zin zouden hebben om meer te vrijen.”

In het algemeen is er niks mis met wat voor frequentie dan ook, zolang je je er maar goed bij voelt. "Dat betekent ook: mogen voelen dat je vandaag geen zin hebt, zonder schuldgevoel of druk”, zegt de seksuoloog. “Een goede relatie biedt ruimte voor die afstemming in verlangen en tempo. Vrijen betekent trouwens ook niet altijd dat er geslachtsgemeenschap is. Het kan ook gaan om nabijheid of je partner eens enkel oraal te plezieren.”