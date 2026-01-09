Nog deze maand nieuw paneel Margraten, belooft ambassadeur VS

DEN HAAG (ANP) - Nog deze maand komt er een nieuw paneel op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, vertelt de Amerikaanse ambassadeur Joseph Popolo vrijdag in een interview met EW Magazine. "En dat gaat specifiek over de rol van Afro-Amerikaanse soldaten die hun leven hebben gegeven voor de bevrijding van Nederland."

Vorig jaar werden door de Amerikaanse beheerder van de begraafplaats twee panelen weggehaald waarop de rol van 'zwarte bevrijders' in de Tweede Wereldoorlog werd belicht. "Soms worden die panelen gewisseld, om andere verhalen naar voren te brengen. Daar zit geen politieke agenda achter", zegt Popolo daarover. "Het is een misvatting dat de bijdrage van Afro-Amerikaanse soldaten zou zijn uitgewist. Er zijn volop plekken waar hun geschiedenis wordt verteld."

L1 meldde vorige maand dat de panelen zouden zijn weggehaald uit angst voor de regering-Trump en niet in opdracht van het Witte Huis zelf. De voorzitter van de American Battle Monuments Commission (ABMC), die de begraafplaats beheert, zou zijn staf hebben opgedragen om te voldoen aan een decreet van de Amerikaanse president dat 'discriminerende gelijkheidsideologie' (discriminatory equity ideology) moest tegengaan.