Voorganger Tom de Wal vrijgelaten na aanhouding in Tilburg

TILBURG (ANP) - De omstreden voorganger Tom de Wal is door de politie weer vrijgelaten. Dat laat hij in een onlinevideo weten. De Wal werd vrijdagavond aangehouden in Tilburg omdat hij er een genezingsdienst hield die door de gemeente verboden was. Hij laat weten dat hij onder meer boetes krijgt.

De gemeente Tilburg liet eerder op de avond weten de samenkomst te hebben verboden, omdat er geen evenementenvergunning was aangevraagd. Toen De Wal toch de dienst door liet gaan, ging de politie de kerk binnen, waarna de aanwezigen vertrokken. Buiten ging De Wal volgens de politie verder met zijn genezingsdienst. Zelf zegt hij dat hij daar voor de mensen op straat is gaan bidden. Hij sprak daar ook kort met Omroep Brabant en werd op dat moment aangehouden. De Wal spreekt in de video van "een bizarre gebeurtenis".