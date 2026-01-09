ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorganger Tom de Wal vrijgelaten na aanhouding in Tilburg

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 00:36
anp100126003 1
TILBURG (ANP) - De omstreden voorganger Tom de Wal is door de politie weer vrijgelaten. Dat laat hij in een onlinevideo weten. De Wal werd vrijdagavond aangehouden in Tilburg omdat hij er een genezingsdienst hield die door de gemeente verboden was. Hij laat weten dat hij onder meer boetes krijgt.
De gemeente Tilburg liet eerder op de avond weten de samenkomst te hebben verboden, omdat er geen evenementenvergunning was aangevraagd. Toen De Wal toch de dienst door liet gaan, ging de politie de kerk binnen, waarna de aanwezigen vertrokken. Buiten ging De Wal volgens de politie verder met zijn genezingsdienst. Zelf zegt hij dat hij daar voor de mensen op straat is gaan bidden. Hij sprak daar ook kort met Omroep Brabant en werd op dat moment aangehouden. De Wal spreekt in de video van "een bizarre gebeurtenis".
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

Loading