Nieuwe beelden van ICE-agent tonen schietpartij Minneapolis

MINNEAPOLIS (ANP) - Er zijn beelden verschenen van de fatale schietpartij in Minneapolis woensdag waarbij de 37-jarige Amerikaanse vrouw Renee Nicole Good om het leven kwam. Het lokale Alpha News publiceerde een video die zou zijn gemaakt met de telefoon van de agent van de immigratiepolitie ICE die de schoten loste. Reuters bevestigde de authenticiteit van de beelden en een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid liet aan CNN weten dat de beelden echt zijn.

Op de beelden is te zien hoe de agent de auto van Good benadert en er een rondje omheen loopt. Er is een korte woordenwisseling met de bestuurster, die zegt: "Het is oké, man, ik ben niet boos op je." Bij de auto staat ook een andere vrouw, mogelijk de echtgenote van het slachtoffer, Becca Good.

Vervolgens wordt Good gevraagd uit te stappen. In plaats daarvan rijdt ze achteruit, stuurt ze naar rechts, weg van de agenten, en rijdt ze naar voren. Op dat moment draait de camera weg en klinken er kort na elkaar drie schoten.

De auto waar Good in zit, rijdt weg en komt even verderop met een klap tot stilstand. Te horen is nog hoe iemand "rotwijf" zegt.