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Nog drie aanhoudingen voor fataal schietincident Nijmegen

Samenleving
door anp
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NIJMEGEN (ANP) - De politie heeft woensdag opnieuw mensen aangehouden in het onderzoek naar een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen uit Hoorn, een 18-jarige man uit Zwaag en een 19-jarige man uit Avenhorn. Maandag hield de politie al twee mannen aan, een van 19 uit Amsterdam en een 21-jarige uit Hoorn.
Bij het schietincident aan de Graafseweg kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. In Nijmegen waren destijds de Vierdaagsefeesten aan de gang. De aanleiding van het incident wordt nog onderzocht.
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