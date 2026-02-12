ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog eens 35 miljard dollar extra steun voor Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 20:20
anp120226240 1
BRUSSEL (ANP) - Op de bijeenkomst van de Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UDCG) is donderdag 35 miljard dollar (bijna 30 miljard euro) aan nieuwe militaire hulp voor Oekraïne toegezegd. Dat maakte de Britse minister van Defensie John Healey na afloop bekend. De UDCG is bedoeld om hulp voor Oekraïne in te zamelen en onderling af te stemmen.
Het geld is in eerste instantie bedoeld voor de versterking van de luchtverdediging van Oekraïne, zei de Duitse defensieminister Boris Pistorius na afloop.
De UDCG stuurt hiermee volgens Healey een duidelijke boodschap naar Poetin. "We zijn meer verenigd en vastberaden dan ooit. We zullen de militaire steun aan Oekraïne opvoeren. We zullen de druk op Rusland opvoeren. We willen van 2026 het jaar maken waarin deze oorlog eindigt", zei de Britse minister.
NAVO-baas Mark Rutte zei dat naast de vele toezeggingen van donderdag verschillende landen hebben aangegeven in de komende dagen en weken extra bijdragen te overwegen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-477985516

Vind jij Android een afknapper? Dit is hoe jongeren er tegenaan kijken

gandr-collage

Hout of plastic – welke snijplank is hygiënischer?

Loading