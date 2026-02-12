Nog eens 35 miljard dollar extra steun voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Op de bijeenkomst van de Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UDCG) is donderdag 35 miljard dollar (bijna 30 miljard euro) aan nieuwe militaire hulp voor Oekraïne toegezegd. Dat maakte de Britse minister van Defensie John Healey na afloop bekend. De UDCG is bedoeld om hulp voor Oekraïne in te zamelen en onderling af te stemmen.

Het geld is in eerste instantie bedoeld voor de versterking van de luchtverdediging van Oekraïne, zei de Duitse defensieminister Boris Pistorius na afloop.

De UDCG stuurt hiermee volgens Healey een duidelijke boodschap naar Poetin. "We zijn meer verenigd en vastberaden dan ooit. We zullen de militaire steun aan Oekraïne opvoeren. We zullen de druk op Rusland opvoeren. We willen van 2026 het jaar maken waarin deze oorlog eindigt", zei de Britse minister.

NAVO-baas Mark Rutte zei dat naast de vele toezeggingen van donderdag verschillende landen hebben aangegeven in de komende dagen en weken extra bijdragen te overwegen.