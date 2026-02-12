Conijn overwint met olympisch zilver ook lastige jaren

MILAAN (ANP) - Merel Conijn heeft in de minuten dat ze haar eerste zilveren olympische medaille omgehangen kreeg, teruggedacht aan de afgelopen jaren waarin ze gezondheidsproblemen kende. "Dit is echt zo'n groot contrast met drie jaar geleden. Toen hebben ze tegen me gezegd dat ik er vier jaar uit zou liggen en we zitten nu op drie jaar", wees ze op haar zilveren medaille. "Het gaat dus goed."

Door een lactose-intolerantie en haar aangepaste dieet had Conijn in de jaren na haar doorbraak in najaar 2021 een calciumtekort ontwikkeld in haar lichaam. Ze moest daarvan herstellen en miste meer dan een heel seizoen.

"Ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn lichaam heel erg veranderd is en anders op trainingen reageert", zei ze. "Dat heb ik de eerste paar jaar heel moeilijk gevonden. Je hebt ook je eigen verwachtingen. Het kan superfrustrerend zijn als een training niet gaat zoals je wilt. Er is een hele tijd geweest waarin ik dacht: ga ik nog wel op dit niveau kunnen schaatsen? Ik ben vet blij dat het zo snel is opgebouwd."