Velzeboer naar halve finale 500 meter op Olympische Spelen

MILAAN (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer is bij de Olympische Spelen doorgedrongen tot de halve finale van de 500 meter. De 24-jarige Nederlandse nam in de eerste kwartfinale direct de leiding en stond de eerste plaats niet meer af. Ze noteerde een olympisch record. Achter Velzeboer schaatste de Italiaanse Arianna Fontana naar de tweede plaats. Zij is daarmee ook zeker van de halve finale.

Velzeboer ging dinsdag in de halve finale van de gemengde aflossing onderuit, waardoor Oranje naast de finale en een mogelijke medaille greep.

Vier jaar terug, bij de Olympische Spelen van Beijing, strandde Velzeboer op de 500 meter in de kwartfinale.

Later op donderdag komen Michelle Velzeboer en Selma Poutsma nog in actie in de kwartfinale.