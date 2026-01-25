Nog eens duizenden vluchten geannuleerd door winterstorm VS

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Nog eens bijna 10.000 Amerikaanse vluchten die gepland stonden voor zondag zijn geannuleerd vanwege het extreme winterweer in het land. Zaterdag werden al ruim 4000 vluchten geannuleerd. In zeker twaalf staten in het oosten van het land is de federale noodtoestand afgekondigd, zoals in Louisiana en Texas.

De regering waarschuwt dat tot wel 240 miljoen Amerikanen door de storm getroffen kunnen worden. Zondagochtend vroeg zaten zo'n 217.000 huishoudens zonder stroom. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen passagiers alert te blijven op plotselinge vluchtwijzigingen en verdere annuleringen.

Zondag en in de loop van de week wordt hevige sneeuwval en ijzel verwacht bij zeer lage temperaturen. De Amerikaanse weerdienst waarschuwde voor een ongewoon omvangrijke en langdurige winterstorm in het zuidoosten van het land, met "verlammende tot plaatselijk catastrofale gevolgen".

"Blijf veilig en blijf warm", schreef president Donald Trump zaterdagavond op zijn Truth Social.